ERC li disputa l'alcadia de Sabadell al PSC en un tradicional feu socialista

Sabadell és la cinquena ciutat més poblada de Catalunya i tradicionalment ha estat un feu socialista. A les eleccions d'enguany hi concorren 11 candidatures, algunes de les quals renovades completament. És el cas de la Crida i també d'Esquerra Republicana, que aposta per un urugaià per substituir qui fou alcalde i ara conseller, Juli Fernández.

Justament, el debat sobre la B-40 marcarà la campanya. L'actual alcadessa, la socialista Marta Farrés, ha fet bandera d'aquest projecte i s'ha aliat amb altres batlles de la comarca per reivindicar que es completi l'anomenada Ronda del Vallès. Junts per Catalunya també hi està a favor i durant aquesta legislatura ha donat suport als socialistes des de fora del govern municipal.

El model de ciutat, a la cinquena població amb més habitants de Catalunya, i l'eix nacional també seran elements de debat durant la campanya i després de les eleccions quan s'hagin de cercar aliances. Els comuns, amb Joan Mena, aspiren a tenir la clau de la governabilitat, mentre que per Ciutadans es presenta Joan Garcia, que després de ser diputat al Parlament ara torna a la política municipal.