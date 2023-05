Els abrils del segle actual, més secs o més plujosos?

El maig ha començat amb més moviment meteorològic, trencant la ratxa seca que portem arregassegant mesos. De fet, anem coneixent més dades del comportament del passat mes d’abril. Segons l’AEMET Catalunya, el d’enguany ha estat el 7è abril més sec des de 1920.

Tot i que el d’enguany hagi estat un abrl sec, la tendencia no diu el mateix. Si observem la precipitació caiguda durant els abrils dels úiltims 100 anys, veiem que els de les últimes dècades són una mica més plujoses que no pas les de la primera meitat del segle passat.

Molts dels abrils més plujosos dels últims 100 anys es concentren en l’actual segle, tal i com mostren les barres pintades amb blau marí de la gràfica que es mostra a continuació. Tot i aixó, en els últims 22 anys també n’hem tingut de molt secs. Per tant, això també explica que els abrils són cada cop més contrastats, i s’aniran combinant de molt plujosos però també de força secs. Una tendencia que respon a la nova realitat climàtica a la Conca de Meditarrani i que ens haurem de costumar cada cop més.

Arriben les tempestes de primavera

La tarda de diumenge va deixar forts patacs d'aigua i algunes calamarsades que van afectar les comarques del centre i nord de Catalunya, sobretot durant la segona meitat del dia. Fins i tot a darrera hora, aquestes van arribar a Ponent, on feia més de 70 dies on no plovia. Unes pluges que al sud van ser escasses, poc abundants a la costa central. En canvi, a punts de Ponent, de la Catalunya Central, a les comarques gironines i del Pirineu i Prepirineu es van acumular entre 10 i 30 litres. I fins a 70 a la capçalera del riu Ter.



Una pluja que cap al Pirineu Oriental va descarregar amb molta força deixant quantitats de 25 litres en només mitja hora en alguns dels casos. Molta pluja en poca estona que en alguns casos va fer créixer algunes rieres, rius i també va inundar alguns carrers com els de Bescanó a la comarca del Gironès. Fins i tot a Tortellà, a l'Alta Garrotxa un fort aiguat va fer brollar aigua del clavegueram. Xàfecs intensos que també van anar acompanyats de fortes tempestes Segons la Xarxa de Detecció de Llamps es van comptabilitzar 12.000 llampecs i 3.500 llamps van caure a terra. Una tarda diumenge en què el so de la pluja caient va tornar a ser molt agraït i que a partir d'aquest dimarts es tornarà a repetir en moltes comarques. Sembla que allò del "maig cada dia un raig" es complirà fil per randa.