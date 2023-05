350g de patata agria

5 huevos camperos

AOVE

Sal

Pelar, lavar y cortar la patata en pequeños trozos y finos. Freír la patata en AOVE muy caliente. Cuando la patata esté lista, se retira y se deja escurrir un par de minutos. Mientras se baten los huevos (la chef recomienda hacerlo con una cuchara para que no entre aire) y añadir una pizca de sal. Mezclarlo todo bien y pasar a la sartén con un chorro de aceite. Es importante no cuajar mucho la tortilla, por eso se recomienda no pasar de los 45-60 segundos por cada lado. Después se pasa la tortilla a un plato y se deja reposar unos minutos antes de servir para que se asiente.