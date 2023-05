Toñi Moreno ha rebut el ganivet amb el qual Lorena Castell, guanyadora de la darrera edició de ‘MasterChef Celebrity’, va començar a practicar. D’aquesta manera, ha començat l’entrevista de la presentadora i periodista, que ha assegurat que ja ha començat a entrenar per a la seva pròxima participació en el programa de cuina.

“Cuinar, no sé si cuinarem gaire, però riurem molt“

“La ignorància és molt agosarada”, ha començat Toñi Moreno, “Quan em van trucar de ‘MasterChef’, em van demanar si m’agradava cuinar i si en sabia. Jo, pocavergonya, vaig dir que sí”, ha explicat la presentadora i ha afegit rient “Ara, si pogués tirar enrere, diria que no”. Sobre els seus companys, la periodista ha dit que “Cuinar, no sé si cuinarem gaire, però riurem molt”. També ha confessat que “Tots em fan por” perquè mai saps com pot acabar. “Jo mai hauria imaginat que la Lorena guanyaria, però s’hi va posar i ho va aconseguir”, ha declarat.

Toñi Moreno parla de la seva pròxima participació a 'MastercChef Celebrity' JOSEP ECHABURU

Trucs de supervivència per a pares i mares “Jo ja he sortit del túnel. La maternitat és un túnel molt negre”, ha assegurat Toñi Moreno, i ha explicat que ara la seva filla de tres anys ja comença a dir les coses que vol, “i el que no vol, tota l’estona” i ha afegit “això és un pas importantíssim”. L’entrevista ha donat per esplaiar-se en el tema familiar: la pobra alimentació de la seva filla, l’escola d’anglès (que comparteix amb Joaquín del Betis i l’artista musical Paco Candela) i el truc infal·lible per a tots els pares i mares, la psicologia inversa. Toñi Moreno ha explicat que la psicòloga Rocío Ramos li va donar el següent consell: “Tu li dones dues opcions, el que no vols, primer, i el que no vols, segon”. D’aquesta manera, ha dit la presentadora, aconsegueixes que esculli l’opció que haguessis triat tu, “clavat”. “Aquest truc m’ha canviat la vida”, ha acabat la periodista.