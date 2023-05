La tendència càlida dels últims anys es manté. Deixem enrere un abril molt sec a gran part de Catalunya. La pluja que acostuma a caure durant aquest mes central de la primavera ens ha fet un salt, agreujant encara més la greu sequera. La persistència de les altes pressions i la circulació zonal que hem tingut durant l'abril, ens han deixat poques oportunitats per veure-hi ploure. Només els últims dies del mes, el pas d'un solc fred en altura van incrementar la inestabilitat en forma de xàfecs i tempestes. Una situació que ens ha deixat l'excepció de l'abril, concretament al Lluçanès on el mes ha acabat sent una mica més plujós de l'habitual.

Pel que fa a temperatures, ha estat un abril càlid a tot arreu, sobretot al prelitoral sud, al Prepirineu Occidental, altiplà Central i a punts del Bages i Osona amb anomalies de 2 a 3 graus per sobre la mitjana. Concretament, a lObservatori Fabra s'ha viscut l'abril més càlid de la seva sèrie centenària. I, fins i tot, alguns llocs de les Terres de l'Ebre i de Ponent, ha estat l'abril més càlid des que hi ha registres.

Anomalia de temperatura a l'abril (ºC)