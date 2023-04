Lorena Castell acaba de deixar el programa ‘Zapeando’ després de treballar-hi més de 9 anys. La presentadora, cantant i vedet ve al ‘Late Xou amb Marc Giró’ per parlar del seu exitós espectacle ‘Bingo para Señoras’ i del nou programa que presentarà a La 1, ‘Vamos a llevarnos bien’.

La catalana pren el relleu a l’humorista Ana Morgade i es tira de cap en aquest projecte estiuenc. També ha donat a conèixer el seu nou single ‘Nueva noche tropical’ i ha explicat l’anècdota amb Whitney Houston, Puff Daddy, Christina Aguilera i Dolce & Gabbana.

Muchachito Bombo Infierno , La La Love You i Azúcar Moreno són només alguns dels artistes que han actuat en aquesta festa. “El boca-orella ha funcionat molt bé” ha assegurat Castell.

Lorena Castell ha parlat de ‘ Bingo para señoras ’. L’espectacle “va començar com una conya que feia al meu bar amb els col·legues i ha anat creixent i creixent”, explica la presentadora. Actualment, el xou s’ha traslladat a la mítica sala de festes madrilenya, Florida Park . La proposta, que cada vegada compta amb més assistents, té ballarins, acrobàcies, música, cartons i Lorena Castell com a mestra de cerimònies.

L’Adéu a ‘Zapeando’ i l’inici de ‘Vamos a llevarnos bien’

“Em fa pena, és clar”, ha declarat l’excol·laboradora del programa de sobretaula, ‘Zapeando’. Després de 9 anys, Lorena Castell ha decidit deixar l’espai presentat per Dani Mateo. “M’ha encantat ser-hi. Quan treballes tant temps en un lloc, arriba a ser com casa teva, hi vas relaxada, amb amics i és una sort de feina”, ha explicat l’artista.

I aquest estiu, presentarà ‘Vamos a llevarnos bien’ a La 1. “Molta gent m’ha preguntat: ‘Surts d’allà per treballar en una altra cosa?’ I no, no és així. Senzillament, s’ha donat d’aquesta manera”, ha dit la presentadora.

Lorena Castell pren el relleu a Ana Morgade i renova la proposta. ‘Vamos a llevarnos bien’ comptarà amb ballarins i col·laboradors com Ares Teixidó, Aníbal Gómez, Marina Rivers i Alex O’Doghery. A més, el programa tindrà quatre convidats famosos, que “vindran a divertir-se i a superar unes proves per saber qui sap més sobre l’estiu”, ha acabat la presentadora.