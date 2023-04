Dos ultralleugers s'estavellen i deixen 4 morts a Moià

Quatre persones han mort aquest diumenge a Moià (Moianès) en un accident en què s'hi han vist implicats dos ultralleugers. Segons els Bombers de la Generalitat, cap a tres quarts d'onze del matí un testimoni ha trucat els serveis d’emergència en veure que un ultralleuger perdia altura i s’estavellava a una zona boscosa propera a l’aeròdrom de Moià.

Quatre vehicles dels Bombers per terra i el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) amb helicòpter s’han dirigit fins al punt on ha caigut l’aparell, a prop de la zona de la Fàbrega. L’aeronau s’ha incendiat i el foc s’ha estès a la vegetació del voltant. Un cop extingit el foc, s’ha constatat que hi havia dos cossos sense vida a l’interior de l’ultralleuger.

Posteriorment, cap a les dues del migdia, s’ha rebut un altre avís d’emergència per la possibilitat d’una segona aeronau implicada. S’han activat quatre dotacions dels Bombers per fer la recerca i s’ha localitzat un segon aparell sinistrat amb dues persones mortes a l’interior. Aquest segon ultralleuger s’ha estavellat a uns 300 metres del primer, però ha quedat ocult per l’orografia.

A hores d’ara s’estan fent totes les diligències judicials i, un cop concloses les tasques d’aixecament i reconeixement, se sabran les identitats de les víctimes.

El Cos de Mossos d’Esquadra hi ha destinat dues patrulles i la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria i, ara, sota les ordres del Jutjat de Guàrdia competent i en coordinació amb la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) es troba realitzant la intervenció als llocs on són les dues aeronaus.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) hi ha destinat quatre unitats, entre elles l’helicòpter medicalitzat. Arran d'aquest accident, Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT) en fase d'alerta.

El d'aquest diumenge és el setè accident d'ultrallueger amb víctimes mortals de l'última dècada a Catalunya:

- Desapareix un ultralleuger amb dues persones a bord després d'enlairar-se des de l'aeròdrom de Pals (Girona). L'aparell va ser localitzat el 8 de gener de l'any següent, a una milla escassa del cap Norfeu, a Roses, i els cadàvers van ser recuperats quatre dies més tard. 19 d'octubre de 2014 - Una persona mor i una altra resulta greument ferida, després de l'accident patit per un ultralleuger a la localitat de Pla de Santa Maria (Tarragona).

- Una persona mor i una altra resulta greument ferida, després de l'accident patit per un ultralleuger a la localitat de Pla de Santa Maria (Tarragona). 3 d'agost de 2015 - Moren els dos ocupants d'un ultralleuger durant les maniobres d'enlairament a la pista del camp aeri de Viladamat (Girona). L'aparell, que participava a l'anomenada Ruta Ibèrica, va xocar amb una caseta d'un hort molt proper a la pista del camp aeri i es va incendiar.

- Moren els dos ocupants d'un ultralleuger durant les maniobres d'enlairament a la pista del camp aeri de Viladamat (Girona). L'aparell, que participava a l'anomenada Ruta Ibèrica, va xocar amb una caseta d'un hort molt proper a la pista del camp aeri i es va incendiar. 25 d'octubre de 2015 - Dues persones moren en un accident d'ultralleuger registrat a Torregrosa (Lleida)

- Dues persones moren en un accident d'ultralleuger registrat a Torregrosa (Lleida) 31 agost de 2017 - Els dos ocupants d'un ultralleuger moren en estavellar-se contra una muntanya en una zona de difícil accés a Subirats (Barcelona)

- Els dos ocupants d'un ultralleuger moren en estavellar-se contra una muntanya en una zona de difícil accés a Subirats (Barcelona) 16 maig de 2018 - Dos morts després d'accidentar-se, per causes encara desconegudes, l'ultralleuger en què viatjaven en una zona propera a l'aeroport de la Seu d'Urgell (Lleida).