Curiosidades que debes saber sobre la ira

De las seis emociones básicas que recorre El año de las emociones, la ira es considerada, quizá, la peor vista socialmente.Te puede sacar de tus casillas, desquiciar, hacer perder el control, ponerte de mal humor o bien otorgarte una masterclass de equilibrio emocional. Los motivos por los que se puede llegar a sentir esta sensación son de lo más variados y su resolución depende de infinitos factores. Para reflexionar sobre todo ello, Mara Jiménez - Croquetamente -, se sienta junto a Mikel Herrán -PutoMikel- (divulgador) y Ricardo Moya (comunicador), que diseccionan uno de los siete pecados capitales.

Como bien conversan los invitados, podemos pensar que es algo de ese momento, pero también es una emoción que sentimos por " cosas que llevamos meses viviendo y que no nos hemos parado a analizar ", una falta de conciencia que nos acaba llevando a "una explosión que al final es lo que te mete en problemas". Es decir, la llevamos dentro guardada y solo falta una "chispita externa que la hace brotar ".

La incompetencia de una persona que no está realizando bien su trabajo o el enrevesado funcionamiento de la teconología son algunos de las casi incontables hechos que nos puede provocar frustración que puede terminar con "un puñetazo en la mesa". La ira se podría definir, pues, como "el patrón de comportamiento que lo que hace es decirle al agente agresor que lo que nos está haciendo no nos está gustando nada".

Pese a no ser bien recibida, aún su presencia varía según el género. PutoMikel afirma que "a los hombres se nos enseña que cuando tienes una frustración es correcto responder con un ataque de ira o con un enfado , mientras que a las mujeres a lo mejor se les enseña a gestionar de otra forma".

Se podría considerar, del mismo modo que las otras emociones, como algo "que nos protege ", sin emabargo, "está mal vista tenerla o demostrarla". ¿El motivo?, pues según reflexionan PutoMikel y Ricardo Moya, es porque de apariencia resulta " algo inmaduro ". Se considera que "deberíamos ser capaces de controlar nuestra ira y vemos como algo positivo que si te están provocando, tú estés zen, lo estés dentro de ti y no reacciones de ninguna forma que se salga de los patrones aceptables".

Reacciones ante la ira

Ricardo Moya clarifica que, lo que ocurre "cuando nos enfadamos aumenta la actividad en la corteza prefrontal, que es esa parte de nuestro cerebro que se encarga de gestionar nuestras emociones o nuestra conducta", algo que deriva en actuar "un poco sin frenos, sin importar cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos".

De esta gestión parecida que hace el cuerpo humano, los resultados internos y externos pueden ser muy diferentes entre sí. El ejemplo está en el propio plató del podcast, Moya, por ejemplo, le sale hacer chistes cuando se enfada porque "es una especie de reflejo de la impotencia, por desespero". El otro invitado, sin embargo, tira "por la pasivo agresividad, soy mucho de callarme y, de repente, enfadarme, no respirar y ya se dará cuenta de que me he enfadado, lo cual es una tontería".

