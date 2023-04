Desirée Bela-Lobedde visita el ‘Late Xou amb Marc Giró’ per presentar el seu últim llibre, el quart, anomenat ‘Ponte a punto para el antirracismo’. L’escriptora, ponent i activista afrofeminista i antiracista ha dit que “no ser racista, no és res. És deixar que continuïn passant totes les injustícies que ens passen a les persones racialitzades” i afegeix “Hem de ser antiracistes, significar-nos i passar a l’acció”.

L’escriptora també ha assegurat que el racisme no és només aquell fet “molt gràfic i condemnable” sinó que existeix “tota una base de conductes molt arrelades i normalitzades” que també ho són. Desirée Bela-Lobedde ha recollit en el seu llibre els principis bàsics de l’antiracisme i proposa un seguit de pràctiques per contribuir activament al canvi real.

Les tiretes de colors L’activista també ha parlat sobre alguns conceptes com la fragilitat blanca, aquella reacció que es produeix quan s’assenyala a algú que ha dit alguna cosa racista. En lloc d’acceptar-ho i aprendre, la persona acostuma a ofendre’s, diu Desirée Bela-Lobedde i afegeix “la gent no sent ‘Això que has dit és racista’ sinó ‘tu ets mala persona’”. “Mai sou conscients del privilegi blanc, Marc” ha observat l’escriptora. Desirée Bela-Lobedde ha posat un exemple molt quotidià per il·lustrar-ho: les tiretes de 'color carn', “No són d’aquest color carn” ha dit assenyalant la seva pròpia pell, “per això sempre em poso tiretes infantils, si s’ha de veure, que almenys es vegi bonic. Sobre aquesta qüestió, Desirée Bela-Lobedde també va escriure un llibre infantil anomenat “Color Carne”. L’autora ha explicat l’argument, “El color carn surt de la fàbrica de colors, arriba a l’escola i a ell li han dit que ajudarà a pintar a totes les famílies” i resulta que no és ben bé així. El llibre s’està traduint al coreà i es treballa a les escoles nord-americanes.