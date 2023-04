Cada cop es demana ajuda davant les addiccions i s'hi accedeix més tard. És l'anàlisi de les dades que ha presentat l'ONG Projecte Home Catalunya de les gairebé 1.500 persones que ha atès aquest darrer any. Alerten de l'envelliment de les persones amb addiccions.

En els últims deu anys, la mitjana d'edat de les persones que han atès a l'ONG ha passat dels 37 anys el 2012 a 44 anys el 2022. Es tracta d'un increment progressiu que té conseqüències rellevants. La primera és que la persona porta més temps consumint substàncies o conductes addictives, agreujant certs aspectes de la vida de la persona i causant dificultats en els tractaments.

“Estem parlant de persones que arriben molt castigades“

"Estem parlant de persones que arriben molt castigades, amb moltes conseqüències a nivell de salut, situació sociolaboral i d'afectació en les relacions familiars. Arriben després d'un llarg recorregut, i en molts casos després d'haver passat prèviament per molts altres serveis i recursos", ha afegit Vidal.



Així, per a les persones de 50 o més anys és l'alcohol la substància més problemàtica. En aquest col·lectiu, un 55,2% de les persones ha iniciat tractament per addicció a l'alcohol, mentre que per la cocaïna la xifra és del 31,2%. A més, l'alcohol és la substància majoritària tant en homes, el 46,2% dels casos, com en dones, en què la xifra arriba al 82,9% dels casos.

“La cocaína és la substància més consumida, però les entre les dones n'és l'alcohol.



"Creiem que en els pròxims anys seguirà augmentant l'edat de les persones que atenem. Caldrà seguir adaptant els programes de tractament a aquests perfils més envellits, que sovint demanen més flexibilitat i respostes més adaptades", ha explicat Cristina Vidal, directora tècnica de Projecte Home Catalunya.

L'increment de l'edat és una altra dificultat pel procés de reinserció laboral de moltes d'aquestes persones pels anys de desconnexió del mercat laboral o bé l'estat de salut, que fan molt difícil trobar una feina.

La cocaïna, la més consumida, però entre les dones, l'alcohol La substància principal de consum també varia amb l'edat. Si l'alcohol és la substància més addictiva, en termes generals és la cocaïna. la cocaïna és la substància majoritària en el 46,9% dels casos mentre que l'alcohol ho és per a un 38,4%. Seguit de l'heroïna amb un 4,2%, el cànnabis amb un 3,7%, les addiccions comportamentals amb un 3,6%, les amfetamines amb un 2,2% i altres substàncies amb un 1,0%. En aquest apartat, les diferències segons el gènere són també notables. En les dones és l'alcohol la substància més problemàtica, amb un 62,5% dels casos, mentre que la cocaïna baixa al 32,7%.