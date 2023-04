Investiguen agressions sexuals a una hípica d'Arenys de Munt

Un monitor d'equitació ha entrat a presó acusat d'agressió sexual a set menors d'edat a Arenys de Munt (Maresme). Es tracta d'un home de 38 anys que treballava al Centre Natural Eqüestre l'Espiga i que els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat després que una de les víctimes denunciés el cas. Posteriorment, sis noies més s'han afegit a la denúncia i no es descarta que puguin sorgir altres casos.

Les agressions haurien començat el 2016 i s'haurien produït en una caravana situada al centre l'Espiga, però també en un cotxe i a casa de l'acusat. Les víctimes, alumnes del Centre Natural Eqüestre l'Espiga i algunes menors de 14 anys, també denuncien maltractament psicològic constant, amb crits i insults, i agressions físiques.

Presó provisional sense fiança

El jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar va prendre declaració ahir divendres a l'acusat i va enviar-lo a presó de manera provisional, comunicada i sense fiança, amb una causa oberta per delicte contra la llibertat sexual a menor de 16 anys. Les set víctimes asseguren que no són les úniques afectades i que hi ha més alumnes que encara no han fet el pas de denunciar.

Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta per aclarir les circumstàncies exactes de les agressions i abusos, i també per intentar localitzar més possibles víctimes del monitor d'equitació d'aquest centre, situat en un paratge natural al camí de Lourdes.

L'alcalde d'Arenys de Munt ha expressat a Televisió Espanyola ple suport a les famílies afectades i vol que l'Ajuntament exerceixi d'acusació particular en el procés penal.