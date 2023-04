Propines a l'americana: és lícit que un restaurant en demani?

El pas de la pandèmia ha modificat ha canviat alguns hàbits, també en el sector de la restauració i l'hostaleria com per exemple deixar propina. De fet, molts restaurants han deixat de rebre aquesta petita gratificació econòmica que reconeixia el bon servei. Per això, alguns locals han començat a suggerir que els clients deixin aquesta quantitat, una iniciativa que funciona en altres països i que ha obert el debat sobre les propines a l'americana.

El responsable també ha insistit que la propina és la voluntarietat , i ningú està obligat a pagar-la, encara que aparegui al tiquet. "La propina sempre depèn de la satisfacció del client, i del que consideri que vol deixar", argumenta. Per aquest motiu, van apostar per les emoticones amb diverses cares, en funció de si al client li ha agradat més.

Les associacions de consumidors no ho veuen amb bons ulls

El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, no veuen amb bons ulls aquesta pràctica. Sánchez diu que el debat hauria de raure en si és lícit que el propietari d'un establiment d'hoteleria, un bar o un restaurant, proposi una propina al client d'un determinat percentatge. "No diu res a favor de l'empresari d'hostaleria", ha etzibat el responsable.

En aquest sentit, considera que, "d'alguna manera, està traslladant al consumidor la idea que el fet que el seu cambrer cobri bé, amb un salari decent, depèn del fet que el consumidor afegeixi una propina al que ja està pagant".

El responsable ha posat l'exemple que no deixem propina als caixers dels supermercats o als professors dels fills. "És una professió on hi ha un alt índex d'explotació", ha insistit, per molt que "vulguin inventar les patronals que els cambrers són superfeliços i és la professió més meravellosa del món". "Es dona propina perquè som conscients que el cambrer no guanya el que mereix", ha dit, reivindicant que la "responsabilitat" d'això és dels empresaris, i no dels consumidors.

"Els empresaris que es permeten demanar-me si vull donar una propina, m'agradaria que al tiquet posessin quan guanya el cambrer", ha demanat Sánchez. "Ja que estem per demanar, jo demano aquesta informació. Segur que no me la vol donar", ha lamentat.