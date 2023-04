Facua: "Demanar propina no diu res a favor de l'empresari"

Rubén Sánchez destaca que només hi ha alguns casos d'establiments que utilitzen el model de propina americana. Tanmateix, el portaveu de Facua demana posar el debat sobre si és lícit que el propietari d'un establiment proposi la propina al client: "No diu res a favor de l'empresari". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que molts cops es dona propina als càmeres perquè som conscients que no guanyen el que mereixen: "La responsabilitat és dels empresaris, no de nosaltres".