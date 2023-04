Després de prendre camins paral·lels, els cantants de Delafé y las Flores Azules, Helena Miquel i Oscar D'Aniello, van tornar a fer màgia dalt dels escenaris per celebrar el vintè aniversari de la banda. Des d'aleshores han tret dos singles i una gira de concerts, confirmant així la tornada oficial del grup musical.

Helena Miquel ha explicat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, quins han estat els motius que li van portar a tornar a món de la música: "Ja podem dir que hem tornat. Jo havia estat mare i portava com tres anys sense pujar dalt d’un escenari. Em va venir una veu interior que em va dir: necessito cantar. Això és el que he vingut a fer i ho trobava molt a falta".

“Em va venir una veu interior que em va dir: necessito cantar“

Després de la dissolució de la banda l'any 2015, la cantant ha assegurat que no es plantejava tornar a la música amb una altra persona que no fos l'Oscar. "Amb qui he compartit més moments a dalt d'un escenari i he gaudit més? Doncs amb l'Oscar! (...) Li vaig trucar i li vaig dir que volia fer una cançó amb ell", ha afirmat la cantant.

“Li vaig trucar i li vaig dir que volia fer una cançó amb ell“

Des d'aleshores, Delafé y las Flores Azules ha tret els singles 'Aquí y ahora' i 'Quiromántica', tornant així al so tan característic dels seus inicis. "Crec que estem més propers al que fèiem al principi de tot que no pas a moments que hem tingut a mitges. Crec que hem tornat al principi que és la base pop amb un fraseig bastant murmurat, bastant tranquil i amb les tornades cantades per l’Helena", ha comentat Oscar D'Aniello a Tània Sarrias.





Finalment, no hem pogut evitar la sorpresa i l'emoció de veure a una de les col·laboradores de 'Punts de vista' pujada a l'escenari. Núria Moliner ha fet de guitarrista en la seva interpretació del single 'Quiromántica. "Arquitectura i música, les meves dues passions. No es pot demanar més", ha assegurat l'experta del programa.