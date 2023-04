El Govern ha retut aquest dimecres un homenatge d'Estat al general de la Guàrdia Civil, Antonio Escobar, afusellat a Barcelona per la dictadura franquista per mantenir-se fidel a la República. Ha estat, un acte tant de reconeixement com de reparació d'una figura clau per fer fracassar l'alçament militar de Barcelona del 18 i 19 del juliol del 1936. Qui va ser màxim responsable de la benemèrita a Catalunya durant la segona república va acabar sent afusellat el 1940 en el fossar del Castell de Montjuïc.

01.40 min Doble homenatge al general de la Guàrdia Civil, Antonio Escobar | Sergi Bassolas

Ofrena floral a Montjuïc L'homenatge ha començat precisament a Montjuïc on està Escobar està enterrat. El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i la nova directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, acompanyats del secretari d'Estat de Memòria Democràtica, Fernando Martínez, i la subdelegada del Govern a Barcelona, Pepín Beltran, han assistit al Cementiri de Montjuïc, per fer un piquet d'honors a càrrec de la Guàrdia Civil, s’ha descobert una placa de l'itinerari de persona il·lustre de la necròpoli i finalment s’ha fet una ofrena floral.

Restitució del rang de general Mercedes González, en un dels seus primers actes com a nova directora de la Guàrdia Civil, ha anunciat que el Consell de Ministres de la setmana vinent restituirà el rang de general a Escobar, de qui ha destacat que "va lluitar per una Espanya millor, constitucional i democràtica" i que avui aquesta Espanya li ret homenatge a aquest "home d'honor, honrat i íntegre" perquè "les lleis canvien, els fets no". “¿¿ Homenatjat al general de la Guàrdia Civil Antonio Escobar, afusellat per mantenir-se fidel a la República.



¿¿¿ La nova directora del cos destaca que "va complir amb lleialtat, disciplina i honor" | @DeleGobCataluna @guardiacivil



¿ Info: https://t.co/dtpvmNCJIg pic.twitter.com/kuQndmLIBL“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 12, 2023 El secretari d'Estat de Memòria Democràtica ha defensat que l'homenatge no reobre ferides sinó que contribueix a tancar les ferides obertes. Per la seva banda, el delegat del Govern a Catalunya ha defensat Escobar com un dels "herois de la democràcia" i ha lamentat que fos "oblidat per la història, com tants d'altres". Declaració de reconeixement i reparació personal al general Antonio Escobar En l'acte, Martínez ha lliurat a un dels nets de l'homenatjat, José Luís, de 82 anys, un diploma en el qual el Govern declara el seu "reconeixement i reparació personal" al general Escobar per la "persecució i violència patides per raons polítiques, ideològiques o de consciència durant la Guerra d'Espanya i la Dictadura" i en el seu reconeixement com a víctima.

La figura del general Antonio Escobar Fill d'un comandant d'Infanteria, va ingressar com a soldat voluntari amb 17 anys, va ingressar al Col·legi d'Oficials de la Guàrdia Civil l'any 1899. El 19 de juliol de 1936, Escobar va posar les forces que estaven sota el seu comandament al servei del Govern de la República, mostrant la seva lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys. Quan aquest, des del balcó de la Conselleria d'Ordre Públic, proclamava “visca la República!, visca Catalunya!, visca la Guàrdia Civil!”, Escobar no va vacil·lar a respondre “A les seves ordres, senyor President!”. Imatge del general de la Guàrdia Civil, Antonio Escobar Huerta Seguidament, va marxar amb la seva columna cap a la Universitat, on els revoltats esperaven impacientment. Però la Guàrdia Civil els va reduir, aconseguint el cessament de la resistència en el centre després de recuperar el Casino Militar, la Telefónica i l'Hotel Colón, últims focus en la plaça de Catalunya. La posició de la Guàrdia Civil, així com el pes de l'anarcosindicalisme, van ser determinants perquè el cop no prosperés a la Ciutat Comtal.