01:40

El Govern ret un homenatge d'Estat al general de la Guàrdia Civil, Antonio Escobar, afusellat després de la Guerra Civil per mantenir-se fidel a la República.

Doble homenatge al general de la Guàrdia Civil Antonio Escobar Huerta, afusellat a Barcelona per la dictadura franquista el 8 de febrer de 1940. Un acte no tan sols de reconeixement sinó, també, de reparació d'una figura que va ser clau per fer fracassar l'alçament militar de Barcelona del 18 i 19 del juliol del 1936. Qui va ser màxim responsable de la benemèrita Catalunya durant la segona república va acabar sent afusellat per la dictadura franquista el 8 de febrer de 1940 en el fossar del Castell de Montjuïc.

Un doble homenatge que en primer lloc s'ha celebrat a Montjuïc on està enterrat i on s'ha realitzat una ofrena floral. Posteriorment, ja a la Delegació del Govern, s'ha lliurat a un dels nets de l'homenatjat, José Luís, de 82 anys, un diploma en el qual el Govern declara el seu "reconeixement i reparació personal" al general Escobar per la "persecució i violència patides per raons polítiques, ideològiques o de consciència durant la Guerra d'Espanya i la Dictadura" i en el seu reconeixement com a víctima.

A l'acte ha participat la nova directora de la guàrdia civil, Mercedes González, en la seva primera visita a Catalunya des que va assumir el càrrec en substitució a la seva antecessora Maria Gámez, qui va presentar la seva renúncia esquitxada pel cas Mediador de presumpta corrupció | INFORMA: Sergi Bassolas