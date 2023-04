El escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó ha fallecido este lunes a los 86 años en su casa de Castilfrío de la Sierra, en Soria. Su controvertida figura ha sido recordada en Hablando Claro por amigos y compañeros como Ana Samboal, quien trabajó durante dos años con Sánchez Dragó en 'Diario de la Noche', programa del que eran subdirectora y director respectivamente.

Un repaso con el que hemos podido conocer detalles y aspectos menos conocidos del escritor, como que tenía un ataúd en su despacho y que echaba la siesta en él "para recordar que somos mortales". Un féretro que incluso enseñaba. Según ha apuntado Samboal, se llevó un fin de semana al director José Luis Garci y al desaparecido periodista David Gistau para que lo vieran.

El ataúd, que según su página web compró al Ayuntamiento de Castrifrío, se cedía a las familias más humildes del municipio para los velatorios, pero él lo quería para meditar. "La muerte me atrae, no me asusta. Opino que la vida sigue después de la muerte y lo único que me preocupa es indagar en ese misterio", contó en su página web.