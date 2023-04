El 11 de abril de 1952 se estrenaba todo un clásico del cine: Singin' in the Rain, conocido en España como Cantando bajo la lluvia. En Ahora o Nunca han aprovechado el aniversario de este hito musical de Gene Kelly, para hablar sobre un fenómeno meteorológico que atañe a todos, la lluvia. ¿Sabías que existen lluvias que no mojan? ¿Cómo llueve en otros planetas? Mónica López explica esto y más curiosidades.

Existen lluvias que no mojan ¿Lluvias que no mojan? Increíble, pero cierto. Muchas veces miramos desde lo alto de una ventana o vamos en el coche, miramos al horizonte y creemos ver un chaparrón a lo lejos, sin embargo, al llegar a la zona, el terreno está completamente seco. ¿Es un espejismo? Nada de eso. Se trata de fenómeno que ocurre en zonas muy calurosas y secas como en las Islas Canarias. ¿Puede llover barro? ¿Qué circunstancias deben darse?

Podrían llover sapos, arañas e incluso peces. ¿Cómo es posible? Cuando llueve mucho en España se suele decir aquello de que "llueve a cántaros", porque parece que alguien está tirando agua con esta vasija. Igual que se habla de los “chuzos de punta”, una expresión que compara las gotas de lluvia con los peligros de estos carámbanos (trozos de hielo largos y puntiagudos) que se forman con el frío. En Inglaterra, por ejemplo, se suele usar la expresión de que "llueven perros y gatos". Esto es debido a que las fuerte precipitaciones empujaban de los tejados a estos pobre animales haciéndolo caer a la calle. ¿Es cierto que llueven sapos y culebras? Sin embargo, todos estos fenómenos que usamos en los refranes para hablar del exceso de lluvia, nunca han sucedido realmente, pero sí que ha pasado con otro tipo de animales. Existen casos de lluvias de ranas, sapos, arañas... ¡y hasta de peces! ¿Cómo puede suceder esto? Según explican en el espacio de La 1 de RTVE, se debe a la coincidencia de dos factores en un punto geográfico: una alta concentración de estos animales y fenómenos como tornados, huracanes o trombas marinas, que los absorben y los dejan caer desde las alturas.