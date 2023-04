L'operació tornada mobilitza uns 600.000 vehicles

El migdia d'aquest diumenge ha començat l'operació tornada de les vacances de Setmana Santa que s'allargarà fins a les 12 de la nit del dilluns de Pasqua. Trànsit calcula que en aquesta franja tornaran a Barcelona i la seva àrea metropolitana uns 600.000 vehicles.

Trànsit preveu que la via que concentrarà més desplaçaments serà l’AP-7 tant en el tram nord (Hostalric – Sant Celoni – La Roca del Vallès) com sud (Castellbisbal - Martorell – Gelida – Sant Sadurní). Altres carreteres que és molt probable que registrin retencions són l’A-2 a Esparreguera, la C-16 a Berga i Cercs, la C-17 a Ripoll i Parets, la C-32 a Sant Andreu de Llavaneres i Mataró, la C-65/C-31 a Platja d’Aro i l’N-340 al Vendrell.

Mesures per facilitar la fluïdesa

Trànsit ha planificat una sèrie de mesures que passen, per exemple, pel muntatge de tres carrils addicionals al sentit contrari a l’habitual als següents trams:

A l'AP-7 nord, de Sant Celoni a Montornès del Vallès

A l'AP-7 sud, de Vilafranca a Molins de Rei/B-23

A la C-32, entre Sant Andreu de Llavaneres- Montgat i la B-20





A més a més, s’han habilitat altres tipus de mesures de regulació viària, com ara l'anul·lació de carrils d’incorporació o inversió de prioritat de rotondes, en vies com la C-16, C-14, C-55, C-31, C-65 i N-II.

Amb l'objectiu de facilitar la circulació, el Servei Català de Trànsit va aprovar a finals de gener una resolució que estableix una sèrie de restriccions a la circulació durant tot l'any 2023. D’aquestes restriccions en destaca la prohibició de circulació per als vehicles pesants (transport de mercaderies de més de 7.500 kg de MMA o MMC) a l’AP-7 entre Maçanet i L'Hospitalet de l'Infant (diumenge entre les 17h i les 22h, i dilluns entre les 10h i les 22h).

Pel que fa a les limitacions generals, tots els vehicles estan afectats per la reducció a 100 km/h de la velocitat màxima al tram de l’AP-7 Gelida-Martorell entre les 15h i les 22h en sentit nord. En aquest tram els camions han de circular per la dreta i no poden realitzar avançaments. A més a més, en el tram de l’AP-7 de la Roca a Martorell els vehicles pesants han de circular pel carril dret, i poden circular a una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora.