El sexe i les xarxes socials formen una combinació explosiva que la plataforma britànica Only fans ha sabut esprémer al màxim. Va aparèixer l'any 2016, però es va fer molt coneguda el 2020 durant el confinament per la Covid-19. En aquell moment, molta gent va trobar una manera fàcil de guanyar diners des de casa. Com ho feien? Oferint contingut sexual o eròtic de pagament en aquesta plataforma.

Així funciona OnlyFans El funcionament de la pàgina és relativament senzill. Hi ha dos tipus d'usuari: els fans i els creadors de contingut, i en tots dos casos és necessari tenir més de 18 anys. Els fans poden crear el seu compte de manera gratuïta, però per a tenir accés a les fotos i els vídeos que es comparteixen és necessari subscriure's i pagar la quota mensual fixada pel creador, que va des dels 5 als 50 euros. Això sí, dels beneficis obtinguts pel contingut compartit, el 80% els hi queda l'usuari i el 20% l'empresa. Segons la plataforma, els creadors poden arribar a guanyar 8.000 euros al mes. El nom artístic d'Iris Puig a la plataforma 'Only fans' és La Faig RTVE Catalunya L'Iris Puig viu exclusivament dels diners que genera a Only fans. Ella té un perfil on ofereix imatges eròtiques i, de vegades, també pornogràfiques. A 'SexBand', la Terremoto d'Alcorcón l'acompanya a una de les sessions fotogràfiques que després compartirà amb els seus subscriptors. L'Iris s'ho pren amb professionalitat, per a ella és una feina. "M'ha empoderat molt i m'ha ajudat a enfortir la meva economia". L'Iris Puig a 'SexBand' OnlyFans té uns 150 milions d'usuaris registrats i més de 2,8 milions de creadors amb els seus plans de subscripció. Espanya és el tercer país que més produeix contingut per la plataforma, darrere dels EUA i del Regne Unit. S'estima que cada 24 hores s'uneixen entre 6 mil i 7 mil nous creadors, i 200 mil nous usuaris.

Els riscs de vendre la intimitat La plataforma s'ha convertit en un recurs atractiu per a moltes persones, sobretot dones, que rendibilitzen el seu cos a la xarxa venent fotos seves de caràcter sexual. I gràcies a elles Only fans s'ha fet d'or. El propietari de la plataforma, Leonid Radvinsky, ha facturat més de 500 milions de dòlars entre 2021 i 2022. Per aquest motiu, hi ha que diu que acusa la plataforma de practicar proxenetisme digital. 03.32 min OnlyFans: el fenómeno mundial que ha disparado el crecimiento de una Startup española A més, els especialistes en seguretat digital asseguren que el fàcil accés i els pocs controls que existeixen en aquesta mena de plataformes propicien que el seu ús degeneri en possibles delictes sexuals. Alguns d'ells són la compra i venda de contingut eròtic de menors d'edat, el ciberassetjament o el tràfic de persones.