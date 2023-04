Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Sábado 8 de abril

La programación de Televisión Española de esta noche del sábado 8 de abril te trae dos películas de cine para que disfrutes desde el salón de tu casa, además de documentales, tu concurso favorito de los sábados y la emisión en directo de la PrepartyES en Madrid. Primero, disfruta de Las Leandras, protagonizada por Rocío Dúrcal, ya disponible en RTVE Play. Después, contágiate con las mejores versiones de los grandes éxitos de la música en Cover Night en La 1 y únete a la fiesta preeurovisiva en RTVE Play a partir de las 22:00 horas. Y por la noche, disfruta de Su trabajo, una película coproducida por Grecia, Francia y Serbia, a las 00:00 horas.

Cover Night , el gran formato musical de La 1 presentado por Ruth Lorenzo , vivirá esta semana un momento único con uno de los temás más icónicos de Miguel Bosé: "Morena mía" . No es la única canción que versionarán los 11 nuevos candidatos cantarán para conseguir tres o más votos verdes y poder retar a los concursantes que tienen una cabina en su poder. También habrá tiempo para otros éxitos como "Se nos rompió el amor", de Rocío Jurado ; "Listen", de Beyoncé; "Tacones rojos", de Sebastián Yatra; o "Shallow", de Lady Gaga, entre otros. No te lo pierdas! El sexto programa de Cover Night, a las 22:05 horas en RTVE Play y La 1 .

Pablo Picasso, protagonista de La noche temática

El mismo día en que se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Ruiz Picasso, La noche temática se acerca a la figura del genio universal del arte contemporáneo que pintó a grandes mujeres con el estreno de dos documentales: Cuando Pablo se convierte en Picasso y Pablo Picasso y Françoise Gilot, 'la mujer que dice no'. El programa repasa la vida profesional de Picasso en el primer reportaje, desde el nacimiento de Pablo el 25 de octubre de 1881 en el seno de una familia de la burguesía tradicional malagueña hasta su su obra maestra, Las señoritas d'Avignon, pasando por sus estudios en Barcelona, la búsqueda de su propio estilo y su gran rivalidad con Matisse.

25.25 min Telediario Especial: 50 años de la muerte de Picasso

Mientras que el segundo documental se centra en la vida personal del artista, que mantuvo 10 años de romance con una joven 40 años menor que él y con la que tuvo dos hijos: "Picasso tenía un estatus comparable al del Dalai Lama. ¡Nadie se le resistía! Unos le tenían miedo, otros querían pedirle algo. El resultado es que yo no veía a nadie decir que no a Picasso”, cuenta Françoise Gilot. No te pierdas el homenaje de RTVE a Pablo Picasso a las 20:00 horas en RTVE Play y La 2.