El mismo día en que se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Ruiz Picasso, ‘La noche temática’ se acerca a la figura del genio universal del arte contemporáneo. Este sábado, en un horario excepcionar (19:55 horas) el programa ofrecerá los documentales ‘Cuando Pablo se convierte en Picasso’ y ‘Pablo Picasso y Françoise Gilot, la mujer que dice no’.

‘Pablo Picasso y Françoise Gilot, ‘la mujer que dice no’’

Françoise Gilot conoce a Picasso en el año 1943. Ella tiene 21 años y expone su obra por primera vez. Picasso tiene 61 años y está en el momento álgido de su fama. Pasaron 10 años juntos y tuvieron dos hijos, pero ella sigue siendo poco conocida. Fue la única que se atrevió a dejar al genial artista. “A Picasso no le deja nadie”, le había advertido él.

“Pablo podía tener momentos en los que era absolutamente encantador, y por eso seducía tanto a hombres como a mujeres. Y como era muy inteligente, dejando a un lado que era un genio de la pintura, resultaba difícil no dejarse seducir por su discurso”. “Picasso tenía un estatus comparable al del Dalai Lama. ¡Nadie se le resistía! Unos le tenían miedo, otros querían pedirle algo. El resultado es que yo no veía a nadie decir que no a Picasso”, cuenta Françoise Gilot.

A punto de cumplir los 100 años, Françoise ha llegado resplandeciente a la inauguración de su exposición, donde se han dado cita los grandes artistas de Nueva York y donde ella se reúne con sus amigos.