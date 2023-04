Pablo Ruiz Picasso, nascut a Màlaga el 1881, va morir riquíssim, popular, adorat i preuat, a la seva casa de Mougins, a la Provença, prop de la Costa Blava, el 1973.

Vivia fora d'Espanya per voluntat pròpia, ateu i comunista declarat. Tot i que, com va dir d'ell Salvador Dalí, 'Picasso és comunista. Jo, tampoc'. Perquè vivia com un marquès, com un autèntic burgès, com un de la classe que tant havia menyspreat.

Quan va morir, als 91 anys, havia acumulat una fortuna immensa i una gran quantitat d'obra artística, un llegat de 45.000 obres entre pintures, dibuixos, ceràmica, escultures, llibres il·lustrats, planxes de gravat i tapissos. A més, tenia dos castells, tres cases, milions en efectiu i or.

El pintor Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) rtve

La herència, un desgavell I a sobre, no va deixar testament. A Picasso se li'n fotia el que passés després que fos mort. Igual que el tracte amb alguns familiars propers, als quals els tenia prohibida la visita. També parlava com un tirà a les seves esposes o amants, i les tenia feia anar ben curtes de diners. El geni era pròsper i vivia còmode en el seu altar d'artista adorat pel món. 50 anys de la mort de Picasso, l'artista d'una obra impactant que s'inicià a Catalunya Li agradava guardar part de les seves obres i en tenia de totes les seves èpoques. Així que un cop mort, en veure tot el que tenia al seu taller i a les seves propietats, el repartiment de l'herència es va allargar anys i anys. Inventariar-ho tot, classificar-ho i valorar-ho va ser una feinada. Només en pintura, gairebé dos mil llenços. D'escultures, més de mil. Dibuixos, uns 7.000. Picasso es va casar dues vegades i va conviure amb unes quantes dones. Va ser pare quatre vegades, de Maya, Claude, Paloma y Paul, però Paul es va suïcidar dos anys després de la mort del pintor, el 1975, i el van succeir els seus fills, nets de Picasso: Bernard i Marina. Per cert, que la darrera mai no ha negat que odia el seu avi. En cop acabat la catalogació dels béns, l'estat francès hi va ficar cullerada: es va quedar amb algunes de les millors peces! Pels impostos, van dir.

Amb la marca 'Picasso', sempre folrats d'armilla Una fortuna en obres d'art i d'altres béns ha d'emparar-se sota una entitat, els hereus van fundar una copropietat. Els pertanyen, a més del llegat en obres d'art, líquid i immobiliari, els drets de propietat intel·lectual i la marca 'Picasso'. No és pas una fundació, que seria sense ànim de lucre... Es facin o no, s'hagin denunciat o vist als tribunals, la família està unida pel record del geni de Màlaga i pel magnífic repartiment de guanys dos cops a l'any. Puntualitzem més encara: als hereus els pertany la marca 'Picasso', la mateixa paraula. Claude Ruiz Picasso és qui concedeix totes les llicències de marxandatge. Va permetre la sortida al mercat del cotxe de la casa francesa Citroën Picasso, que va disgustar tant els experts en art, els llepafils i part de la seva família. El cotxe es va fabricar amb aquest nom de 1999 fins al 2011, quan l'empresa es va cansar de pagar als hereus. Només l'any 2017, la família va treure del mercat 700 marques 'pirates'. El nom Picasso apareixia en paper higiènic, en olles o paelles i en petits electrodomèstics. Segur que poden continuar buscant durant anys i panys a botigues de records i basars. Una anècdota cinematogràfica? A la pel·lícula Titanic de James Cameron hi surt un quadre de Picasso. Es tracta de Les senyoretes d'Avingnon. El nom del quadre és en realitat Les senyoretes del carrer d'Avinyó, l'estret carrer de Barcelona prop d'on vivia Picasso de jove. De la seva companyia possiblement en va gaudir moltíssim. El quadre no té res a veure amb la ciutat francesa, sinó amb el carrer barceloní on hi havia moltes cases de barrets. Les senyoretes del carrer Avinyó (1907) MMA



Aquesta és una de les incongruències temporals de la magnífica pel·lícula interpretada per Leonardo Di Caprio i Kate Winslet. A la cabina d'ella, Rose apareix al quadre. També en aquest cas, els hereus estaven a l'aguait i van intentar que no sortís o que la productora es gratés la butxaca. Tot plegat no es va aclarir mai. Però, com se'ls va acudir als guionistes aquesta incongruència? El quadre és al Metropolitan Museum of Art de Nova York, la ciutat on anava el transatlàntic quan... es va enfonsar! En fi. Picasso és tan famós que fins va 'pujar' al Titanic, un invent dels guionistes RTVE Per ara, només una desena d'empreses poden utilitzar legalment la marca Picasso. Com s'ho faran al futur ja ho veurem, perquè el cognom els pertany com a marca fins al 2023. Segur que troben la manera.