El grup de ciberdelinqüents que el passat 4 de març van atacar els sistemes informàtics de l'Hospital Clínic han filtrat les dades. TVE ha tingut accés a les dades filtrades. Entre les informacions que s'han publicat, hi ha llistes de pacients, contactes de proveïdors o registres de donants de teixit. Els pirates informàtics havien exigit un pagament de 4,5 milions de dòlars (4,25 milions d'euros) sota l'amenaça de filtrar quatre teres (T) d'informació de l'Hospital Clínic de Barcelona.

La filtració de les dades s'ha produït aquesta matinada. Els Mossos d'Esquadra han detectat aquesta activitat a la internet fosca, ja que des que es va produir el ciberatac van començar un "patrullatge en xarxa".

“S'ha publicat a la internet fosca on no està indexada i no es pot localitzar.“

La policia catalana ha intentat bloquejar o eliminar el contingut, però el cap d'investigació criminal, Ramón Chacón, assegura que no ha estat possible: "Estem davant d'un gran problema. La informació s'ha publicat a la internet fosca on no està indexada i no es pot localitzar. Ni nosaltres ni ningú sabem on està". Chacón ha alertat que publicar o fer ús de qualsevol d'aquestes dades és delicte.

El contingut que s'ha filtrat són unes tres o quatre gigues de dades sobre pacients, usuaris, proveïdors o col·laboradors de l'Hospital Clínic. El director mèdic del centre, Antoni Castells, assegura que la quantitat de dades és una "prova de vida" per confirmar que les tenen, però que només representa un 1/1.000 de les que van robar i no està afectant l'activitat assistencial de l'Hospital perquè en tenen accés. Tot i això, Castells avança que "es preveu que en els dies vinents es vagin produint filtracions similars".

El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomà Roy, ha explicat que els cibercriminals estan actual tal com era previst i assegura que els cibercriminals "volen mantenir l'extorsió i rebre la compensació econòmica". Els experts descarten fer qualsevol pagament, de moment.

Roy alerta que les persones amb dades filtrades pel ciberatac poden ser víctimes de frau: "Es pot donar la situació d'utilitzar-les i poder trucar des d'una font il·legítima". També insisteixen que qualsevol treballador o pacient vinculat a l'hospital comprovi l'origen de qualsevol contacte si els demanen dades personals.

Tots els serveis informàtics de l'Hospital van quedar afectats: des del laboratori, la farmàcia o les urgències. També alguns serveis que depenien informàticament del Clínic com són els tres CAP-ambulatoris que n'hi depèn: Borrell, Casanova i les Corts.