L'Hospital Clínic pateix un ciberatac

L'Hospital Clínic ha patit un ciberatac tipus 'ransomware', segons ha informat aquest diumenge el Govern en un comunicat. L'incident s'ha notificat a les 11.17h, però les primeres dades de l'incident apunten que dissabte a la nit ja es van començar a donar problemes als sistemes informàtics.

Els serveis afectats són els de laboratori, farmàcia i urgències, tot i que es continuen atenent els pacients que ja estaven ingressats, i no ha fet falta traslladar-los a altres centres. El SEM sí que ha derivat els nous pacients que arribaven a altres hospitals de la ciutat, així com també els codis per ictus o infart.

L'Hospital Clínic ha informat en un comunicat que els professionals del centre i de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya estan treballant per recuperar la normalitat, però encara no saben quan ho podran resoldre.

Durant aquest dilluns es mantindrà tota l’activitat urgent i d’hospitalització a totes les seus del Clínic (Villarroel, Plató i Maternitat). També funcionarà l’hospitalització domiciliària, els hospitals de dia, radiologia, proves endoscòpiques, exploracions radiològiques, diàlisi i farmàcia ambulatòria. I es desprogramaran les cirurgies electives, el centre d’extraccions i les consultes externes.

Pel que fa als codis urgents (infart, ictus, etc.) continuen redireccionats a d’altres centres i s’han ajornat les sessions de radioteràpia oncològica.

Segons fonts d'infermeria i de pacients consultats, els sanitaris no poden accedir a l'historial de les persones que atenen i ho han de fer "tot a mà", cosa que està generant algunes dificultats perquè, per exemple, s'han de fiar dels pacients pel que fa a les seves patologies, com poden ser al·lèrgies a medicaments.

Notificació oficial El Clínic ha notificat el ciberatac a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i cap a dos quarts de dotze del migdia s'ha iniciat el desplegament del pla d'actuació per dona resposta a l'incident. Segons ha informat el Govern en un comunicat, el centre s'ha coordinat amb el Departament de Salut i amb els altres hospitals de la ciutat perquè atenguin urgències, transport sanitari i els codis ictus i infart.