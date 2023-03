Si te gusta el queso, estás avisado: vas a sentir una fuerte envidia del protagonista de hoy, José Luis Martín, afinador de quesos y propietario de la quesería Qava, en Madrid.

Con más de 30 años en el sector del queso, llegó a él cuando en los 80 dio un cambio radical a su vida. De trabajar en una multinacional de comunicación, se fue al campo. “Éramos cuatro zumbados que habíamos leído de vegetarianismo y de que había que volver a la tierra”. Fue de los primeros neorurales y allí empezó a interesarse y a aprender sobre el queso, formándose de manera autodidacta con publicaciones francesas. “Y no he dejado de aprender”, comenta. Con él vamos a descubrir cómo es el mundo de un afinador de quesos.

En cambio, el afinado tiene que ver con una tarea artesana y compleja que tiene que ver con los cuidados que mencionábamos: lavar, cambiarlos de sitio (por ejemplo, los que están pegados a la pared deben moverse para que tengan suficiente ventilación), darles cepillados ligeros , cubrirlos con hierba, etc. Como toda artesanía, se diferencia de lo industrial porque lo industrial es clónico y lo artesano, no.

No . A veces se confunde maduración con afinado. La maduración significa consistencia y tiempo y de ahí las denominaciones comunes de tierno, semicurado, curado, viejo y añejo, aunque a día de hoy la tecnología hace posible acortar mucho esos tiempos.

Los quesos afinados se compran en tiendas especializadas donde, normalmente, el quesero te explica los detalles de ese queso artesano : el tipo de leche y si es cruda o no, cuántos meses tiene, de dónde proviene, cuándo está listo para consumir, a qué temperatura servirlo y cualquier otra información que ayude a entender y disfrutar mejor ese queso.

Sin embargo, no es todo tan matemático: a veces puede pasar que 10 te salgan de una manera y otros 10 te salgan de otra. Es normal, porque al ser un proceso artesano hay factores que influyen. Un ejemplo: cuando se empieza a sacar la cuajada de la leche hay más humedad que cuando se esté terminando ese proceso, de manera que los quesos que se formen al principio serán más húmedos.

La afinación de queso es microbiología pura y dura : tengo que saber cuáles son los microorganismos buenos para mi queso y debo propiciar las condiciones óptimas para que se desarrollen. Antiguamente era todo más azaroso, no se sabía con exactitud qué les ocurría a los quesos, pero a día de hoy contamos con herramientas para medir el ph y también hacemos analíticas de microorganismos.

Probablemente he comido más de 50.000 variedades de queso. Al día, cato entre 5 y 10, pero nunca más de 30. En los concursos, donde soy jurado, se catan en tandas de 8 y luego se deja un tiempo para reposar el paladar. De hecho, yo no como queso en casa: solamente si es algo muy especial. Por trabajo ya estoy comiendo muchísimo queso. ¡No doy abasto!

¿Qué otras tareas hace fuera de la cava?

El queso empieza en la granja, no en la quesería, así que me desplazo a probar las leches recién ordeñadas con las que se elaborará el queso, que me indican si están limpias (saben a cereal, ligeramente dulces), asesoro a queserías, visito queseros y cato diariamente, solo y con el equipo.