Un petit terratrèmol sacseja el Maresme

Un petit terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest diumenge el Maresme i les comarques veïnes. Segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), l'epicentre del sisme s'ha situat a Arenys de Mar (Maresme), a zero quilòmetres de profunditat.

L'alerta pel terratrèmol, que no ha provocat danys, ha saltat cap a tres quarts de quatre de la tarda. S'ha percebut tant a la comarca d'origen com al Barcelonès, el Vallès Oriental i la Selva.

Catalunya no és una zona especialment exposada a forts terratrèmols. De fet, la majoria que capten els sismògrafs del país solen estar, com el cas d'aquest diumenge, per sota de la magnitud 3, que seria a partir de la qual el moviment de terra és perceptible per a les persones i pot començar a causar danys. En tot cas, convé tenir clares unes pautes per saber com actuar i gestionar una crisi sísmica.

Durant el terratrèmol És important mantenir la calma i refugiar-se en un interior que sigui segu .

en un interior que sigui segu . Protegir-se a sota una taula robusta i allunyar-se de les finestres i de qualsevol objecte que pugui caure.

i de qualsevol objecte que pugui caure. Si s'està al carrer és millor no acostar-se a edificis, murs i pals elèctrics .

Si s'està al carrer és millor . Si s'està conduint , cal parar el vehicle en un lloc segur, encendre les llums d'emergència i romandre dins del vehicle .

, cal parar el vehicle en un lloc segur, encendre les llums d'emergència i . En un recinte públic, s'aconsella protegir-se el cap amb els braços i buscar aixopluc sota una taula o una cadira.