Josep Batlló: "S'ha de construir millor contra terratrèmols"

Josep Batlló, sismòleg de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), reconeix que "s'ha de construir millor contra terratrèmols", després dels catastròfics sismes que han succeït a Turquia i Síria. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala el preu i els anys que foren construïts com a causes que no estiguin prou ben construïts els edificis en zones susceptibles a terratrèmols. L'especialista ens explica els motius dels terratrèmols d'aquest dilluns: "Coincideixen diverses plaques". I descarta que hi puguin haver terratrèmols a Catalunya a conseqüència dels de Turquia i Síria: "En tenim pocs, ja ho sabem", afegeix.