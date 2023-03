Presó pel detingut pel crim masclista a Móra la Nova

La jutgessa de Falset ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home detingut en relació a la mort violenta d'una dona de 25 anys a Móra la Nova. Segons fonts judicials, víctima i detingut no mantenien una relació de parella i no consten indicis que apuntin a que la noia patís una agressió sexual. És per això que el cas està obert únicament pel delicte d'assassinat. L'acusat, que ha passat a disposició judicial aquest dissabte al matí, s'ha acollit al seu dret a no declarar.

La jutgessa manté el secret parcial de la causa. El cos de la víctima va ser localitzat per un pagès dijous en un terreny agrícola prop de la N-420.

Compareixença al jutjat de Falset L'arrestat ha arribat als jutjats de Falset cap a les 10 del matí sota vigilància dels Mossos. Segons va apuntar la policia, l'home arrestat formava part de l'entorn de la víctima i es coneixien. Els primers indicis de la investigació apunten a que ell l'hauria recollit amb el cotxe a la sortida de la feina. Precisament aquest dissabte, desenes de persones s'han concentrat davant la residència on treballava la víctima per rebutjar el crim. 00.47 min El detingut pel crim de Móra la Nova passa a disposició judicial