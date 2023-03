A Durro estan de festa. El proclamen poble més bonic d'Espanya. Per ser-ho cal tenir menys de 15.000 habitants i patrimoni cultural certificat. És un títol que reconeix l'autenticitat del municipi, posa en valor el patrimoni històric, material i també l'immaterial i atrau més visitants. A Catalunya el primer va ser Bajergue el 2019 i des de llavors ha més que doblat els visitants.

Esglésies romàniques i les falles

A Durro, ja hi ha dues esglésies romàniques reconegudes com a patrimoni mundial per la UNESCO. En aquesta distinció pesen l'ermita de Sant Quirc i l'església de la Nativitat de Durro, dos dels temples que formen el conjunt romànic de la vall de Boí, declarat patrimoni Mundial fa 23 anys.

Durro distingit com a 'Pueblo más bonito de España' | Jesus Riverola

D'en prou feines 100 habitants, el municipi de la Vall de Boí està carregat d’història i de bellesa. Aquest petit poble medieval es caracteritza pels seus carrers empedrats i tranquils. A banda, la festa de les falles que corren al juny també compta amb el reconeixement de patrimoni cultural immaterial des del 2015. L'alcaldesa de la Vall, Sònia Bruguera reconeix que "és un plaer i un repte a la vegada. No es tracta de què vinguin més turistes, sinó de donar més valor al que tenim i que visitin tots els nostres pobles.