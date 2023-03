Mónica Naranjo lleva tiempo dándole a la estética de su pelo cambios radicales. El pasado mes, en pleno Benidorm Fest, sorprendía a todos al pasarse al rubio platino, ahora vuelve a dejarnos con la boca abierta con un corte a lo garçon muy bestia. La intérprete de temas como Desátame o Sobreviviré, que en los últimos años había optado por un estilo más conservador, ahora no para de transformar su imagen. La cantante de Figueres, a la que vemos cada sábado en el programa de versiones de La 1 Cover Nigh, deja atrás su melena midi.

Lo ha hecho pegándose un buen tajo al pelo y luciendo un peinado de lo más rejuvenecedor, en forma pixie y con un tupé texturizado que le da ese efecto rockero que tanto la caracteriza. El look se completa con unas patillas invisibles y unos mechones que dan movimiento al corte. Algunos ya le sacan parecidos en redes, ¿no se da un aire a Lady Gaga?

La publicación, que apenas lleva unas horas en su Instagram, es pura dinamita. Los comentarios no han dejado de sucederse en su post desde que mostró la imagen de su nuevo corte de pelo. La imagen acumula ya cerca de 20.000 “me gustas” y sus seguidores no dejan de alabar el atrevimiento con comentarios de “diva”, “impresionante” y “espectacular”.

¿Se le ha vuelto a ir la cabeza?

Cuando el pasado mes de febrero le preguntaron el por qué del cambio de look que le llevó, entonces, a pasarse al rubio la artista respondió sin miramientos: “Como todos los cambios de look, se me fue la cabeza”.

Naranjo, que mostraba entones su nueva melena radiante aseguraba que estaba aburrida de verse y que este “era el momento”. Ahora, llega un nuevo giro en su vida.