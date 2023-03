10 canciones alegres para bailarlo todo esta primavera

La primavera ya está aquí y trae su propia banda sonora. Un año más, las vueltas al Sol vuelven a decirle adiós al invierno, los días son cada vez más largos y las ganas de mover el cuerpo a ritmo de buena música son inevitables. Además, este año llega con las temperaturas subiendo en el mercurio y días de lo más soleados así que hay mucho que celebrar. Para darle la bienvenida como se merece y dar paso a una nueva estación que siempre se siente con más alegría hemos preparado una lista musical con algunas de las canciones que deben sonar, sí o sí, en una buena celebración de la primavera. Diez canciones perfectas para esas primeras escapadas primaverales, alegrarte el día y pegarte un buen baile que levante el ánimo.

Ana Mena y Natalia Lacunza - Me he pillado x ti

The Beatles - Here Comes The Sun

Tirando de clásico, nadie como los cuatro de Liverpool para levantar el animo con sus luminosas melodías. Resulta imposible no empezar a tararear una canción como Here comes the sun con la llegada de los primeros rayos cálidos del sol de primavera.