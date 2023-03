Muy pocas actrices han conseguido abrirse camino en Hollywood con la solidez y el respaldo con el que lo hizo Ashley Judd a principios de los noventa. Su talento y belleza le sirvieron para conquistar la escena más independiente del momento y protagonizar grandes taquillazos comerciales. La popularidad de Judd se disparó en 1993 con su debut como protagonista en el aclamado drama Ruby in Paradise, ganadora del premio a la Mejor película en Sundace y con el que la actriz logró el Independent Spirit a la mejor interpretación femenina.

Durante esa década, Judd continuó cosechando elogios de la crítica por sus actuaciones en otras cintas de culto como Smoke (1995), una película escrita por Paul Auster, ganadora del Oso de Plata en la Berlinale. Ese mismo año, la actriz californiana también se sumó al reparto de Heat (1995), junto a Robert De Niro o Al Pacino.

Problemas de salud mental y una historia de abusos

En 2006, la actriz fue diagnosticada con depresión, una batalla para recuperar su salud mental que la llevó a escribir años después sus primeras memorias. En 2011, salía a la luz Todo lo que es amargo y dulce, donde la actriz desveló que había sufrido abusos sexuales cuando tenía 12 años. El libro incluye la difícil relación que tuvo con su madre, la cantante de country Naomi Judds, más preocupada en buscarse la fama y fortuna con la banda que había formado con su hermana, Wynonna Judds, que en cuidar de su hija.

Ashley Judd y su madre, la cantante de country Naomi Judd, se quitó la vida en 2022

Aquellas revelaciones no rompieron, sin embargo, la relación con su madre y su hermana. Su cercanía se mantuvo hasta que a principios de 2022, la noticia del suicidio de su madre asentó un duro golpe a la actriz. El suceso destapó la realidad de una madre que también padecía depresiones y problemas de salud mental desde hacía años. “Recuerdo mi infancia y me doy cuenta de que crecí con una madre con una enfermedad mental no diagnosticada ni tratada… Entiendo que ella sufría y hacía lo mejor que podía”, confesó este verano en una entrevista ofrecida para un podcast sobre salud mental.