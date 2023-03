Receta de flamenquines cordobeses: ¡Rápida, fácil y deliciosa!

El flamenquín o flamenquines, es uno de los alimentos más típicos y tradicionales de la gastronomía de Córdoba. No hay quien visite la ciudad y se vaya sin probarlos, pues, como su tradicional salmorejo, sería un ‘pecado’ irse sin deleitarse antes con este manjar. Se trata de una especie de rollo de jamón ibérico y lomo empanado. Un plato que, si todavía no has probado y no tienes tiempo de ir a Córdoba para hacerlo, puedes prepararlo en casa, ya que es una receta fácil, deliciosa y que estará lista en apenas unos minutos. Además, en Ahora o Nunca nos han desvelado la receta tradicional.

Así se preparan los flamenquines En el programa presentado por Mónica López se han ido hasta Córdoba para descubrir, no solo la magia de esta ciudad, sino también la receta de uno de los platos más típicos de su gastronomía: ¡los flamenquines! Y lo han hecho de la mano del jefe de cocina de la Posada del Caballo Andaluz, uno de los más tradicionales de la zona. Este alimento, elaborado a base de lomo y jamón, es tan sencillo de preparar y queda tan bueno, que puede ser un gran aliado en tu cocina. ¡Compruébalo tú mismo! Flamenquines Flamenquines carne Ingredientes Preparación Jamón Ibérico

Cinta de lomo

Huevos

Harina

Pan rallado

AOVE Cogemos el lomo y lo aplastamos para alargarlo Encima del lomo ponemos el jamón y lo vamos enrollando como un “churro” Después lo enharinamos Lo pasamos por el huevo y luego el pan rallado Por último, lo freímos en aceite bien caliente y cuando esté dorado, estará listo para disfrutar

Origen y leyenda de los flamenquines cordobeses Cuenta la leyenda que, en época de reconquista, en Córdoba, cuando convivían las tres culturas: árabe, cristiana y judía, una de las pruebas que se les hacía a los musulmanes para ver si se habían convertido al cristianismo, era ponerles de comer un flamenquín, cuando lo cortaban descubrían que era de cerdo y, como su religión no les permite comer este alimento, sabían que si lo dejaban no se habían convertido. Y, otra de las cosas que más dudas suscita es su nombre, ¿por qué se llama flamenquín? Según los cordobeses hay dos teorías. Una dice que se parece a la pata de un flamenco y por eso ha ido heredando ese nombre. Y, la otra se relaciona con una expresión muy típica de la zona que dice: “Lo flamenco que nos ha quedado”, que viene a decir algo que ha quedado muy bien.