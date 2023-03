Gerardo Herrero: "Me gusta mucho el humor que tiene mala uva"

Gerardo Herrero fue al teatro a ver Bajo terapia, en aquella obra vio “buenos personajes, una buena trama que hablaba de temas importantes y, además, lo hablaba de una manera con bastante sentido del humor”, ha contado en Las tardes de RNE. Tras un tiempo más centrado en la producción, ahora ha vuelto a la dirección y la ha adaptado al cine. La película de nombre homónimo se estrena este viernes 17 de marzo en cines

“A mí me gusta mucho el humor que tiene mala uva y es lo que tiene esta historia. Se puede hablar de muchas cosas interesantes y hacerla en un tono ameno, entretenido y ligero”. Bajo terapia, escrita por Matías Federico, está protagonizada por tres parejas en tres momentos diferentes de la vida y de sus relaciones. Se encierran en una sala bajo la recomendación de su psicóloga para ir abriendo sobres.

“Todo está encaminado como un río que va dando giros, la historia va fluyendo en una dirección que no se sabe si va a fluir con un buen resultado o no, eso es parte de la apuesta de la película”, ha explicado. “Lo que los espectadores van a encontrar son buenos personajes enfrentados a la manipulación, al engaño, a la transformación del camino que te lleva a descubrir algo”.

Ha revelado que para esta película le ha servido todo lo que ha leído a lo largo de su vida por puro interés sobre psicología como Freud o Jung . Ha destacado que tiene muchos amigos y amigas psicólogos, uno de ellos le dijo que el padre del psicoanálisis “no pasó los Pirineos”, es decir, que “los españoles hemos cambiado nuestros últimos años y estamos yendo a terapia, antes no se iba nada. Cuando yo tenía una edad que podría haber ido, estaba muy mal visto y quien iba lo escondía”.

¿Por qué me he reído?

Uno de los objetivos que se propuso con esta película era que los espectadores se rieran en la sala de cine, pero pasado un rato que se preguntarán “¿por qué me he reído de esto, si no tenía que haberme reído?”. Es algo que ya ha comprobado en primera persona en el Festival de Málaga, donde pudo verse.