Barcelona està posant en marxa el que pot ser un dels ordinadors més potents del món, el MareNostrum 5, situat al Barcelona Supercomputing Center. Aquest divendres l'ha visitat el president del Govern Pedro Sánchez, acompanyat de la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant que, han assegurat, convertirà la ciutat catalana en la "capital científica europea".

00.50 min El superordinador més potent d'Espanya s'inaugurarà a mitjans d'any | MARIA HUGUET

Sánchez ha destacat el gran valor del projecte pel posicionament del país com un líder en supercomputació al continent i per ser un exemple de col·laboració "público-privada". A més, ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros, que suposarà la creació de més de 300 llocs de treball per a experts en la matèria.

Actualment, Barcelona és la novena ciutat europea en el rànquing de producció científica. Des de 2018, s'han financiat 13.000 projectes per un valor superior a 2.500 milions d'euros, un augment del 60% en inversió respecte a l'anterior etapa de 2012 a 2017.

A la visita a les instal·lacions del MareNostrum també han assistit el conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal, i la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay.