Se rompe la maldición de los medicamentos para dejar de fumar

Se dice que durante la II Guerra Mundial, aquellos soldados que no lograban conseguir tabaco calmaban sus ganas de fumar mascando hojas de laburno, un árbol típico de Europa central. Hace algo más de un año, una empresa polaca empezó a comercializar un medicamento con esta base para dejar de fumar (Todacitan). Desde hace algunas semanas, la sanidad pública ha empezado a financiarlo.

No es el primer medicamento que se financia para dejar de fumar pero, como explica el Dr. Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, “hasta ahora parecía que estos medicamentos habían caído en desgracia y estábamos huérfanos de fármacos orales”. Desde el 1 de enero de 2022 se financiaban otros dos medicamentos para abandonar el hábito tabáquico: Champix y Zyntabak. El especialista recuerda que “Estuvimos un tiempo utilizando ambos, principalmente Champix, porque funcionaba un poco mejor, pero luego empezaron a retirarlo por encontrar nitrosaminas en algunos lotes, una sustancia que, en exceso, puede ser cancerígena”.

Un fármaco esperanzador

Con Todacitan, el experto asegura que no puede suceder lo mismo, pues se han hecho ya muchos estudios de seguridad. Este tratamiento, siempre bajo prescripción médica, se completa en 25 días y apenas tiene efectos secundarios. Solo el 3,8% de los fumadores presentan náuseas. El paciente tiene que dejar de fumar antes del quinto día y tomar varios comprimidos, que irán reduciéndose progresivamente.

Pero el éxito no depende solamente de la medicación. El experto antitabaco de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia apunta que, para que el tratamiento sea verdaderamente efectivo, debe combinarse con otro cognitivo-conductual durante al menos seis meses. Y es que el síndrome de abstinencia de la nicotina es muy potente. Zamorano confiesa que “el nivel de adicción de la nicotina se ha comparado con el de la heroína”. “Se deja de fumar en un mes, pero no se considera que uno es ex fumador hasta pasado un año”.