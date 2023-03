Una vintena de ferits per un incendi a un bloc de pisos

Un incendi en un edifici d'habitatges de Salt (Gironès) ha deixat un total de 23 ferits, un dels quals crític, un de greu, un de menys greu i 20 de lleus, segons el balanç del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Dues de les persones amb ferides de major gravetat s'han precipitat per la façana fugint del foc.

L'avís de l'incendi s'ha rebut cap a un quart de nou del matí d'aquest diumenge al número 1 del passatge Roger de Llúria, on s'hi ha desplaçat 11 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 9 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Dos dels habitatges han patit danys estructurals i, de moment, no es poden tornar a ocupar, mentre que la resta de veïns ja han pogut tornar a casa seva.

Segons el sotscap territorial d'emergències de Girona, Miquel Valencia, algunes d'elles també han estat ateses pel SEM. Valencia ha explicat que, quan les dotacions d'emergències han arribat al lloc, ja hi havia dues persones precipitades , que han estat ateses sanitàriament.

Inevestiguen le causes

El foc ha començat en un pis situat als baixos de l'edifici, que té una alçada de cinc plantes, i s'ha propagat pel pati interior. El pis on s'ha originat l'incendi té el forjat afectat, que és de volta catalana. Tant aquest edifici com el superior tenen danys estructurals i l'arquitecte municipal ha decretat que no poden ser ocupats. La resta de veïns, però, ja han pogut tornar a casa.