Centenars d'agricultors han participat en la protesta de Lleida contra les plagues de fauna salvatge que afecten els camps de conreu. La marxa, que ha aplegat més de 1.000 tractors, ha estat la tercera el darrer mes i s'ha concentrat davant l'edifici dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, sota el lema "Roseguen el nostre futur i el menjar de tots".

00.58 min Protesta dels pagesos per la plaga de conills

En aquest punt s'han viscut moments de tensió quan alguns dels pagesos han llançat conills vius a l'interior i han intentat accedir-hi. Després, han agafat de nou els tractors fins a la subdelegació del govern espanyol on han fet uns parlaments. Els afectats han amenaçat de repetir la protesta, aquest cop a Barcelona, si no reben solucions immediates per part de l'administració.

Els agricultors demanen mesures urgents La mobilització, convocada per la plataforma 'Pagesos o conills', ha comptat amb el suport d'Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), l'Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (CoopCat). Les entitats reclamen a l'administració mesures per fer front a les destrosses que una proliferació d'animals està causant a les collites. De fet, tal com indiquen des d'UP, s'ha triplicat el nombre màxim de conills per metre quadrat, cosa que hauria de suposar la immediata consideració d'emergència cinegètica. 01.11 min Els pagesos protesten contra les plagues de conills al camp | JOANA SENDRA El president d'ASAJA, Pere Roqué, no creu que s'estigui fent prou i avisa que si no s'actua es posa en perill la seva subsistència. Alguns representants dels manifestants s'han reunit amb la Conselleria i s'ha exigit accions més enllà de la caça com l'ús de fòsfor i xarxes nocturnes, dutes a terme per part d'una empresa especialitzada. A més, també demanen munició, indemnitzacions i la gratuïtat de la llicència per caçar, durant els temps que dura l'extinció de la plaga.