Para muchos los mejillones son el aperitivo o entrante perfecto. Tienen muchas formas de consumirse, en escabeche, al vapor, con alguna vinagreta, en empanada o incluso en sopa. Sea como sea, están buenísimos y ya, con esta salsa de vino blanco, prepárate para alucinar. Además, hemos descubierto el truco definitivo para que limpiarlos no sea un problema. ¡Te lo contamos todo!

Judith Mascó se ha ido hasta el mercado de Santa Caterina, en Barcelona, para descubrir un puesto de los más antiguos del mercado, el de Mari Ángels. Se trata de la Pescadería Truncal Franquesa, una ‘parada’ centenaria que ha pasado de generación de generación. Una vez con sus mejillones comprados tenía un objetivo: ¡cocinarlos! Y para ello ha visitado la cocina de Pedro Expósito , del restaurante ‘El Reloj’, un experto en este producto. El chef no solo nos ha descubierto una deliciosa receta, sino también el truco definitivo para limpiarlos.

Así se preparan los mejillones al vino blanco:

Una vez con los mejillones limpios, toca cocinarlos y disfrutarlos y, con la receta que hemos descubierto en Ahora o Nunca, no solo estarán listos en apenas unos minutos, si no que están deliciosos. Como consejo, no te olvides del pan, porque están, ¡para mojar!

Cazuela de mejillones al vino blanco RTVE