Els treballadors acomiadats pel tancament d'Amazon a Martorelles han decidit ratificar l'acord que es negociava amb la Direcció i Comitè d'empresa. Després de dues setmanes de vaga i diverses negociacions que no anaven enlloc, els afectats han sotmès a votació l'última proposta pactada i ha rebut el suport d'una àmplia majoria (98%). El pacte consta de les següents condicions:

Unes negociacions complicades

La plantilla, que haurà de fer les maletes a partir de dilluns, podrà ser recol·locada a Saragossa, Figueres, i també, com a novetat, al Prat de Llobregat. De fet les parts han acordat incrementar les places disponibles en aquest últim centre per poder traslladar al voltant de 300 dels quasi 800 empleats. Els horaris, però, dependran de l'oferta de torns que hi hagi, assegura la presidenta de la taula negociadora, Esther Rodríguez.

L'extensió del pacte garanteix, a més, una bonificació de 7.250 euros per aquelles persones que es traslladin als centres de fora de la província de Barcelona. En aquest cas rebrien un primer pagament de 4.580 euros i els restant prorratejat en dotze mesos. D'altra banda, l'entesa planteja unes indemnitzacions de trenta-tres dies, amb un plus de 375 euros per any treballat i un pagament únic d'entre 700 i 800 euros.