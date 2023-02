Una mica més d'un centenar d'entitats aplegades al voltant de la crida 'Catalunya per la Pau' han omplert aquest dissabte a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Els participants han reclamat un alto el foc immediat a Ucraïna i que s'activin els mecanismes diplomàtics que facin falta per buscar una "solució negociada" entre les dues parts.

03.29 min Martí Olivella: "L'amenaça nuclear és el que ens posa en perill a tots" | OLGA RODRÍGUEZ

Quan es compleix un any de l'inici de la invasió de Rússia a Ucraïna, els concentrats han mostrat la seva solidaritat amb el poble ucraïnès i amb les víctimes de totes les guerres. La mobilització ha servit també per denunciar "la falta de voluntat dels governs i institucions per buscar un camí a la pau" i exigir a aquests actors principals que "els esforços polítics i diplomàtics" es focalitzin en aturar la guerra. En aquesta línia han advocat per la reducció de la despesa militar, en contraposició amb l'enviament de més armes al bàndol ucraïnès.

Prèviament, unes 300 persones convocades per la comunitat russa resident a Catalunya s'han manifestat pel centre de Barcelona. Denuncien la il·legalitat de la intervenció ordenada pel president rus, Vladímir Putin, al qual li han dedicat crits d'"assassí" i "terrorista".