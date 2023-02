03:29

El portaveu de la campanya 'Aturem la guerra' creu que la proposta feta per la Xina és "assenyada" per buscar una solució al conflicte d'Ucraïna

Un centenar d'entitats aplegades sota el lema 'Catalunya per la pau' han convocat aquest dissabte una concentració a Barcelona per reclamar un alto el foc immediat a Ucraïna. La protesta vol mostrar la solidaritat amb les víctimes d'aquesta i de totes les guerres que hi ha ara mateix actives al món i reivindicar una solució negociada al conflicte entre Rússia i Ucraïna.

La manifestació compta amb el suport de ciutadans russos residents a Catalunya, que s'oposen al que està fent el president rus, Vladímir Putin, i volen fer costat públicament a les víctimes del conflicte. | OLGA RODRÍGUEZ