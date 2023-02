Acostumbrado a ganarlo todo, Marc Márquez ha pasado largas temporadas fuera de las pistas a causa de sus lesiones. Una de las que más guerra le han dado ha sido la diplopía. Según el Instituto de Microcirugía Ocular, se trata de una enfermedad que provoca una alteración visual que consiste en la percepción de dos imágenes de un mismo objeto. Puede ser horizontal, vertical o diagonal, dependiendo del lugar en el que aparece la imagen duplicada. Se puede producir por varias causas: parálisis de los nervios oculomotores, enfermedades de la tiroides o traumatismos orbitarios, entre otras. Precisamente fue una caída la que provocó que Marc Márquez sufriera diplopía.

01.00 min entrevista marc marquez rtve

La primera vez que la enfermedad le obligó a bajarse de la moto fue en octubre de 2011, con 18 años. Se cayó durante un entrenamiento libre del fin de semana del GP de Malasia y se perdió el resto de la temporada. Fue el momento más duro de toda su carrera deportiva. "Me ponía en una máquina, en la que veía una figurita que veía de fondo e intentando fusionar imágenes. Eran ejercicios, que eran un coñazo porque estabas ahí quieto, pero los tenía que hacer, y mentalmente fue una pretemporada que físicamente no cansaba nada, pero mentalmente me destrozó. No me entraba en mi cabeza y no pensé nunca que no volvería a correr", aseguró en una entrevista para DAZN.

Tuvo que esperar cinco meses para regresar a la competición, pero volvió y ganó el campeonato de Moto 2. Diez años después, ya en Moto GP, cuando pensó que la enfermedad era cosa del pasado, el piloto español tuvo una recaída. La peor noticia para el piloto de Cervera.

“Son momentos duros, parece que llueva sobre mojado. Tras visitar al Dr.Sánchez Dalmau se ha confirmado un nuevo episodio de diplopía(visión doble) igual que en 2011. Toca paciencia, pero si una cosa he aprendido es afrontar las adversidades con positividad. Gracias por el apoyo���� pic.twitter.com/gyyHJURcv5“ — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 9, 2021

Fue en noviembre de 2021 tras una caída en Valencia, se golpeó la cabeza cuando se entrenaba. "Son momentos duros, parece que llueva sobre mojado. Tras visitar al Dr.Sánchez Dalmau se ha confirmado un nuevo episodio de diplopía, igual que en 2011. Toca paciencia, pero si una cosa he aprendido es afrontar las adversidades con positividad. Gracias por el apoyo", escribía en su perfil de Twitter.

Se recuperó, pero solo cuatro meses después, en el Gran Premio de Indonesia, sufrió una espectacular caída durante el Warm Up previo a la carrera de la que consiguió salir sin un hueso roto. Sin embargo, en el viaje de regreso a España empezó a sentir problemas en la vista. Fue él mismo el que confirmó la noticia en redes: "Parece que estoy viviendo un déjà vu... Durante el trayecto de vuelta a España, empecé a presentar molestias en mí visión y decidimos visitarnos con el Dr. Sánchez Dalmau quien me confirmó que tengo un nuevo episodio de diplopía".

“Parece que estoy viviendo un déjà vu... Durante el trayecto de vuelta a España, empecé a presentar molestias en mí visión y decidimos visitarnos con el Dr. Sánchez Dalmau quien me confirmó que tengo un nuevo episodio de diplopía. (1/4) pic.twitter.com/CjeEjwihJ3“ — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 22, 2022

Un auténtico calvario para Marc Márquez, que ahora está listo para la nueva temporada, que comienza el próximo domingo 26 de marzo, con la disputa del Gran Premio de Portugal, en el circuito de Algarve.