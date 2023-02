Quan es forma una parella es crea una connexió que uneix ambdues persones d’una manera especial. Un vincle diferent del que mantenen amb els seus familiars o coneguts.

A 'Punts de Vista', l’experta en sèries Paula Hergar fa un repàs de les principals parelles de la història de la televisió i distingeix entre relacions sanes i tòxiques.

Els dos protagonistes de l’exitosa sèrie americana ' Friends ' són un dels molts exemples del que una relació no hauria de ser. Dins la sèrie, Ross Geller intenta demostrar constantment a la seva parella, Rachel Green, mostres d’amor per marcar territori i que ningú s’acosti a ella. El seu romanç, basat en la gelosia i múltiples baralles , és un clar exemple de relació tòxica, però que indubtablement aporta interès a la trama.

Piper Chapman i Alex Vause, d'Orange Is The New Black

'Sexo en Nueva York', 'Black Mirror' i 'Orange Is The New Black' també han sigut escenari de romanços poc saludables. En aquesta última sèrie, Piper Chapman d’ 'Orange Is The New Black' acaba a la presó després que la seva ex, Alex Vause, l’acusés d’ajudar-la com a mula del seu negoci de drogues. És innegable que existeix química entre totes aquestes parelles , però això pot ser perillós per a molts espectadors que tendeixen a sentir-se identificats amb els personatges de les seves sèries de televisió preferides.