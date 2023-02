A principis de 2018, el santcugatenc Joan Català va descobrir les kokedamas i els jardins dins d'un bol en viatge familiar al Japó. Encantat amb els resultats i filosofia que hi havia darrere aquest sistema va aprendre’n a fer per, uns mesos després, crear Omotesando Plants. Juan Avellaneda, dissenyador i presentador de 'Fet a mà', visita el seu taller per conèixer de primera mà la solució a un dels seus maldecaps: la supervivència de les plantes del seu estudi.

Aquesta empresa, situada al Mercantic de Sant Cugat del Vallès, neix amb la idea de permetre a tothom tenir un tros de naturalesa a casa seva i és l'únic lloc on es poden trobar plantes d'aquest tipus. A part de les clàssiques kokedamas, en Joan s’ha especialitzat amb altres tècniques com la de les “roses eternes”, flors que han passat per un procés mitjançant el qual la seva saba i aigua es reemplacen per un líquid preservant i que poden durar anys fresques sense necessitat d’aigua. També crea “jardins en un bol”, una variació amb la qual es posa una planta dins un recipient de vidre tancat.

Una de les virtuts més sorprenents d’aquesta metodologia és que es crea un ecosistema circular que reaprofita l’aigua que s’evapora de la planta, que torna a caure a la molsa, fent que només s’hagi de regar un cop l’any. Som conscients que aquest era el tipus de detall que necessitàveu saber per caure rendits als peus d'aquesta planta, que més que un vegetal podria ser una escultura.