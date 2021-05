'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Rosa Esteva a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. L'empresària es defineix com a persona molt exigent que ha hagut de conviure amb la seva dislèxia, que de petita li va impedir ser una bona estudiant.

De caràcter intrèpid, Rosa Esteva va crear la cadena de restaurants del Grup Tragaluz i l'hotel Omm. És una dona emprenedora, imaginativa i que ha tingut, a la vida, diferents entrebancs que li han forjat el caràcter. Al llarg de la conversa anirà desgranant quins han estat aquests entrebancs i recordarà com, sense cap mena d'experiència en el sector, va obrir el seu primer local, el Restaurant Mordisco. Es defineix com a persona molt exigent que ha hagut de conviure amb la seva dislèxia, que de petita li va impedir ser una bona estudiant.

És mare de 4 fills, algun dels quals, ha seguit els seus passos en el sector de l'hostaleria. També és àvia i malgrat que ja entra a la vuitantena, no pensa a jubilar-se. Diu que si ho fes, seria la seva fi. Rosa Esteva també fa sentir la seva veu quan no està d'acord amb alguna cosa. Parla clar i ben alt com podrem comprovar al llarg de la conversa.