I si la clau per tenir millors relacions sexuals amb els altres depèn de tenir sexe amb un mateix? Sembla contradictori, però així ho afirmen els sexòlegs: l'activitat autoeròtica és necessària per construir una sexualitat sana amb els altres.

Per què un acte tan natural com la masturbació continua sent tabú i està ple de prejudicis? L'erotisme amb un mateix és un dels grans oblidats de la sexualitat.

Anna Freixas, escriptora i gerontòloga feminista, dona algunes claus per tenir una millor relació amb el sexe a 'Mapes Mentals', programa disponible a RTVE Play Catalunya. Tot i ser experta en la vellesa, Freixas recomana la masturbació en totes les etapes de la vida perquè ajuda a conèixer millor el nostre cos i a saber què ens agrada més.

La masturbació quan tenim parella Potser, el tabú més gran és què passa quan estem en parella. Estem traint a l'altra persona? Ho podem compartir obertament sense ofendre? La psicòloga ho té clar: la masturbació forma part de la vida sexual en parella i no és excloent. En solitari, permet tenir independència i llibertat sexual. Quan es practica en parella, el fet de transformar un acte individual en un compartit, genera un espai de confiança i joc. En definitiva: ajuda a construir relacions més beneficioses perquè només coneixent els nostres gustos podrem comunicar les nostres preferències als altres. 01.01 min Mapes mentals - Els beneficis de la masturbació