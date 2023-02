Desarticulen un grup que robava motos i les desballestava

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en el robatori de motocicletes de la via pública a Barcelona i la seva àrea metropolitana, que després desballestaven a l'interior d'un contenidor de camió ubicat a Pallejà (Baix Llobregat). Posteriorment, emmagatzemaven les peces de les motocicletes sostretes, gairebé totes d'entre 125 cc fins als 750 cc, en un local llogat a Terrassa.

La policia ha detingut tres homes d'entre 36 i 43 anys, i ha recuperat bastidors, plaques de matrícula i documentació de 18 motos robades en els darrers tres mesos a la ciutat de Barcelona i poblacions properes com Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Terrassa.

La investigació va començar l'1 de febrer arran la sostracció d'una motocicleta estacionada a la via pública a Cornellà de Llobregat. De matinada, un grup de tres homes la va robar carregant-la en una furgoneta de grans dimensions. Gràcies a la col·laboració ciutadana els investigadors van aconseguir imatges de la seqüència del robatori, fet que va permetre iniciar amb una base gràfica la identificació dels lladres.

La policia va poder ubicar i seguir els moviments dels vehicles dels criminals fins a un contenidor de lloguer ubicat a la població de Pallejà, on van comprovar que hi desballestaven les motos i, posteriorment, traslladaven les peces fins a un local de Terrassa.

Un grup criminal molt actiu

Els agents van detenir dues persones quan entraven al contenidor, a Pallejà. A l'interior hi van localitzar bastidors, plaques de matrícula i documentació pertanyents a 18 motocicletes i indicis de 30 sostraccions més, un fet que fa pensar que el nombre de robatoris pot ser molt superior.

Paral·lelament, també es va realitzar una entrada i perquisició al local de Terrassa, on es va localitzar fins a 73 indicis més, entre quals hi havia bastidors de motocicletes, cascos, motors, nombroses peces i eines. El tercer membre del grup el van detenir el mateix dia efectius de seguretat ciutadana quan conduïa la furgoneta de lloguer emprada per cometre els robatoris, a Esplugues de Llobregat.

Els arrestats, que entre tots tres sumen 19 antecedents, van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els investigadors contactaran, en breu, amb els titulars de les motocicletes sostretes per retornar-los les peces que s'han recuperat dels seus vehicles, donat que només s'han recuperat tres motos senceres i la resta ja es trobaven desballestades.