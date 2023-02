Aquesta setmana se celebra la festa de Carnaval a la majoria de poblacions de Catalunya. Les disfresses es podran lluir, per fi, sense mascareta a la primera edició que es podrà dur a terme amb total normalitat des de la pandèmia. La festa s'estén per tot Catalunya i té celebracions molt diferents i especials a cada localitat. A algunes ciutats la festa ja ha començat, i en altres començarà aquest dijous amb l'arribada del Rei Carnestoltes i el Dijous Gras.

La festa conclourà amb el famós enterrament de la sardina el dimecres 22 . El Dimecres de Cendra se celebrarà en diversos punts de la ciutat on tots els habitants de Barcelona podran plorar la mort del Rei Carnestoltes de la seva manera preferida, ja sigui amb una sardinada popular com la de l'Auditori de les Cotxeres de Sants o amb un espectacle de foc a les Corts.

Carnestoltes per Catalunya

A banda de Barcelona, el Carnaval es fa notar a la majoria de poblacions de Catalunya. A certs llocs, a més, és un dels reclams més importants de l'any i atrau visitants de tot el territori.

Un dels Carnavals més espectaculars és el de Vilanova i la Geltrú. La capital del Garraf va ser de les poques ciutats que va continuar celebrant la festa durant la dictadura franquista, quan s'havia prohibit, i és per això que les seves tradicions es van anar enfortint durant els anys.

Infants esperen que caigui una merenga gegant durant la Merengada de Vilanova i la Geltrú Carnaval de Vilanova

Una de les tradicions més esbojarrades de la ciutat és la Merengada. El Dijous Gras passejar per la ciutat es converteix en un esport de risc si no vols acabar empastifat de merenga blanca i dolça. La festa continua durant tota la setmana amb diversos esdeveniments festius, rues i concursos. No és estrany, doncs, que el Govern de la Generalitat reclassifiqués, l’any 2010, el Carnaval de Vilanova com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, declarat festa tradicional d’interès nacional l’any 1985.

Aquest any l'Ajuntament ha volgut reforçar la seguretat durant les festes i ha duplicat els Punts Liles a la ciutat. La màxima preocupació de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra durant les nits de divendres, dissabte i diumenge són les agressions sexuals, juntament amb el consum de drogues, el vandalisme i els furts.

A altres localitats de Catalunya, com Sitges, les plomes, lluentons i colors vistosos són les protagonistes de les rues de Carnaval que imiten les tradicions brasileres. La festa atrau públic de tot el territori i l'alcaldessa de la ciutat, Aurora Carbonell, no descarta superar les xifres de visitants, especialment perquè és la primera edició 100% normal des de la pandèmia.

L'organització del Carnaval ha destacat que aquest any reforçaran la prevenció i atenció a les possibles agressions LGBT-fòbiques.

Ballarí participant a la rua de l'Extermini del Carnaval de Sitges l'any 2019 ACN Gemma Sánchez

Aquest any se celebra la 45a edició del Carnaval de Terra Endins a Torelló, Osona. La rua de dissabte, aquest any el 18 de febrer, és especialment multitudinària i ha arribat a congregar més de 25.000 persones, en un poble de menys de 15.000 habitants.

Les colles fa mesos que preparen les carrosses i hi ha comparses on participen fins a 400 persones. En les últimes edicions el Terra Endins, els concerts de després de la rua, s'ha convertit en una mena de festival musical amb entrades amb preus d'entre 15 i 20 euros.